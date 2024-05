Il Messina ha compiuto il primo passo. Ora le scadenze onerose entro il 4 giugno

Il Messina ha presentato con un giorno d’anticipo rispetto alla scadenza odierna, l’incartamento propedeutico all’iscrizione al prossimo campionato relativo alla disponibilità del campo di gioco (lo stadio “Franco Scoglio”). Prossimi e più impegnativi passaggi con “gong” al 4 giugno, ancora tutto fermo invece per quanto riguarda le caselle tecniche.

Rispettati dunque i criteri infrastrutturali, grazie alla collaborazione con gli enti preposti. Mercoledì era arrivato il parere positivo della Commissione di Vigilanza così come la licenza dal Comune, atti necessari per attestare appunto la disponibilità dell'impianto per l'utilizzo in terza serie. Nelle ultime ore, la pec è stata completata con il foglio attestante il programma di manutenzione del campo trasmesso precedentemente dalla Messina Servizi, società che si occupa della gestione del terreno del San Filippo.

Nel “faldone telematico” inserita anche l'attestazione relativa all'illuminazione dell'impianto comunale e la necessaria certificazione anti-incendio. Della pratiche si sta occupando il segretario generale Alessandro Failla, ormai punto di riferimento del club a livello amministrativo, che sta seguendo l'intera pratica.

Adesso i prossimi passaggi, da definire entro il 4 giugno dopo l'anticipazione delle date da parte della Lega Pro. Bisognerà infatti attestare l'adempimento degli impegni economici con giocatori e tesserati, ma anche e soprattutto assicurare la fideiussione a garanzia da 350 mila euro e il pagamento della tassa d'iscrizione a fondo perduto.

La proprietà, nei giorni scorsi, interrompendo il silenzio (seppur prevalentemente per rispondere all’ex presidente Pietro Franza) che aveva caratterizzato la fase successiva all’ultima gara ufficiale contro il Monopoli, ha rassicurato l’ambiente giallorosso sulla propria volontà di procedere con l’iscrizione della squadra al prossimo campionato, che sarebbe il quarto consecutivo sotto l’attuale gestione. In discontinuità con quanto accaduto le ultime due volte, nelle quali la piazza restò con il fiato sospeso sino agli ultimi istanti a ridosso della scadenza, in balia degli umori della proprietà, tentata dalla cessione e dal fermarsi, salvo poi ottemperare regolarmente a tutte le prescrizioni, andando avanti ancora, garantendo il professionismo all’Acr.

Il presidente Pietro Sciotto ha fatto tappa nelle scorse ore a Coverciano per un “meeting” tra gli sponsor della Nazionale che nei prossimi giorni si ritroverà per preparare gli Europei che inizieranno a giugno. Il massimo esponente ha incontrato anche il commissario tecnico Luciano Spalletti.

Tutto fermo, invece, per quanto riguarda la programmazione della prossima annata: la società aveva fatto sapere di interlocuzioni in atto, ma i giorni passano e nessun passo viene ufficializzato rispetto al futuro: dg, ds, allenatore e settore giovanile, diverse le scelte cruciale da prendere.