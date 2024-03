Il Messina non contiene la Juve Stabia, in Campania finisce male: 4-1

Troppa Juve Stabia per un Messina che riesce a rimanere in partita per quasi tutto il primo tempo, prima che i campani a ridosso dell’intervallo indirizzino la gara verso il proprio successo e l'ormai imminente promozione. Pochi i segnali realmente positivi per la squadra di Modica, pungente solo quando la Juve Stabia stacca per qualche minuto la spina, forte dei quattro gol di distacco. A complicare ulteriormente i piani di formazione del tecnico messinese, sono i problemi fisici che colpiscono prima della mezz'ora Ortisi e Lia.

JUVE STABIA-MESSINA 4-1

Marcatori: pt 35’ Romeo, pt 40’ Candellone, pt 47’ Adorante, st 5 Adorante, 11’ Luciani

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam 6; Andreoni 7, Bachini 7, Bellich 6.5, Mignanelli 7; Romeo 7 (44’ st La Rosa ng), Leone 7 (33’ st Gerbo 6), Pierobon 6.5 (26’ st Meli 6); Mosti 6.5 (33’ st Piovanello 6); Adorante 7.5, Candellone 7 (26’ st Piscopo 6). A disp.: Esposito, Baldi, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga. All.: Pagliuca 7.5.