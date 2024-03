Settore giovanile Messina: gli U15 nazionali vedono i playoff grazie alla vittoria sul Sorrento, U17 battuti di misura

Il finale di stagione è sempre più vicino nei campionati giovanili nazionali e, settimana dopo settimana, i colpi di scena si susseguono sia tra gli Under 15 che tra gli Under 17.

Domenica a Bisconte le formazioni biancoscudate si sono confrontate con il Sorrento, compagine campana tra le più agguerrite del raggruppamento.

L’Under 15 di Mimmo Moschella ha colto il terzo successo del 2024 con un secco e meritato 2-0. Il risultato si sblocca in appena 3’ con la deviazione in area di Loria su angolo di Errigo. Nella ripresa il Messina chiude i giochi con la combinazione tra Tavilla e Tutino che permette al numero 9 di raddoppiare a metà del secondo tempo. Nel finale il portiere Iarrera sventa un rigore che consente ai suoi di mantenere la porta imbattuta.

Per l’Under 17 di Giuseppe Cosimini è arrivata invece una sconfitta, di misura, contro una delle formazioni in vetta al Girone D Meridionale.

Il blitz del Sorrento è firmato Cesarano, abile ad intervenire sul primo palo per sfruttare l’assist di Esposito. La rete rossonera arriva nel recupero del primo tempo e taglia le gambe al Messina che nella seconda parte dell’incontro non riesce a riequilibrare il parziale.