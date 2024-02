Accordo tra ACR Messina e Comune sulle nuove tariffe del Franco Scoglio, Basile: "Aperti al dialogo con la società"

Comune e ACR Messina, oggi, mercoledì 21 febbraio, sono giunti in un clima di assoluta serenità e concordia, a siglare un accordo frutto di una sinergia di intenti già intrapresi da tempo.

A sottoscrivere lo schema di convenzione che disciplina l’utilizzo dello stadio Franco Scoglio da parte dell’ACR Messina, firmatari il sindaco Federico Basile e il presidente dell’Associazione Calcio Riunite Messina Pietro Sciotto, cui hanno preso parte l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e il Direttore Generale del Comune Salvo Puccio.

“La firma della convenzione del Franco Scoglio rappresenta - ha detto il sindaco Basile - il raggiungimento di un’intesa e la dimostrazione della nostra vicinanza alla società calcistica con la quale siamo sempre stati pronti ad accogliere e valutare le proprie richieste, con la massima apertura al dialogo. Un accordo sul quale c’era da tempo la massima intesa, anche riguardo la tariffa, che non ha subito di fatto alcun aumento, bensì l’Amministrazione ha soltanto accolto la richiesta di ACR per ricomprendere alcuni costi di gestione che il comune di Messina anticiperà per conto dell’ ACR. Piuttosto, l’Amministrazione ha garantito alla società di assumersi l’onere di eventuali ulteriori servizi, con la consapevolezza che il calcio è da sempre condivisione con la cittadinanza e la nostra volontà è trasformare lo Stadio in un valore per l’intera comunità con ricadute positive per la Città”, ha concluso Basile.