Messina, lutto nel mondo del calcio: morto lo storico ds Enzo Nucifora

Lo storico ex direttore sportivo del Messina Enzo Nucifora è scomparso a 78 anni dopo una lunga malattia. Messinese, ma marchigiano d’adozione, tanto da risiedere a San Benedetto del Tronto, è stato uno dei dirigenti più vincenti nella storia del cosiddetto “calcio di provincia”, conquistando nella sua lunga carriera una decina di campionati. Un curriculum infinito per l’avvocato Nucifora che, tra le altre, ha lavorato anche con Ancona, Sambenedettese, Chieti, Atletico Catania, Pescara, Taranto, Avellino, Catania e Udinese. A Messina fu protagonista sia negli anni ‘80 con il presidente Massimino e gli allenatori Scoglio e Zeman, che nel 2010 da Direttore generale per una fugace esperienza sotto la gestione di Bruno Martorano al fianco del Direttore sportivo Pasquale Leonardo.