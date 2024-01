Il Messina più forte anche della sfortuna. Ora altro scontro diretto con la V. Francavilla

A Torre del Greco il Messina non si è arreso neanche di fronte all’evidente sfortuna che aveva trasformato nel gol del 2-1 per i padroni di casa il rimpallo sul volto di Frisenna. Il guizzo di Emmausso una manciata di minuti dopo consegna ai biancoscudati un pareggio fondamentale per il morale e la classifica, ma che comunque non cambia il giudizio assolutamente positivo sulla prova di una squadra definitivamente ritrovata.

Nonostante le condizioni ambientali avverse e dopo un primo tempo non semplice, il Messina ha affrontato la ripresa con personalità, da squadra sfrontata e consapevole dei propri mezzi, proprio come desiderato dal tecnico Giacomo Modica.

È stata una partita ricca di tensione quella del “Liguori”, contro una squadra in difficoltà e vogliosa di far bene di fronte al nuovo allenatore, ma il Messina non si è fatto distrarre, al di là dell’episodico gol del vantaggio corallino arrivato su palla inattiva, costruendo gioco fino agli istanti finali sempre secondo i propri principi, senza mai tradire la propria indole. Qualora ce ne fosse bisogno, Modica e il gruppo hanno confermato di essere in perfetta sintonia: la squadra sta esprimendo anche un buon calcio, mettendo in campo tenacia, applicazione tattica e, soprattutto, voglia di lottare sempre per il compagno.