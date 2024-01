Il Messina ritrova i tre punti al "Franco Scoglio": Zunno affonda il Taranto

Marcatori: 12’ st Zunno Messina (4-2-3-1): Fumagalli E. 6,5, Polito 6 (9’ st Ortisi 6), Manetta 6,5, Pacciardi 5,5, Salvo 7,5, Frisenna 6, Giunta 6, Rosafio 5,5 (35’ st Civilleri sv), Emmausso 5,5 (35’ st Scafetta sv), Zunno 7 (44’ st Ragusa sv), Luciani P. 5,5 (9’ st Plescia 6). In panchina: Piana, Di Bella, Zona, Lia, Fumagalli J., Cavallo, Signorile. All.: Modica 6,5 Taranto (3-4-2-1): Vannucchi6, Luciani A. 5,5, Miceli 5,5, Riggio 6, Valietti 5,5 (19’ st Fabbro 5), Calvano 6,5 (29’ st Zonta sv), Fiorani 6, Panico 5, Kanoute 5,5 (29’ st Samele), Bifulco 5,5 De Marchi 5 (6’ st Orlando 5,5). In panchina: Loliva, Costantino, Enrici, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Travaglini, Capone. All.: Zangla 5,5 Arbitro: Calzavara di Varese 6,5 Note: Ammoniti: Bifulco (T), Polito (M), Manetta (M), Luciani (T), Ortisi (M), Panico (T), Miceli (T). Espulsi: 21’ st Bifulco (T). Angoli: 5-2. Recupero: 1’ pt e 6’ st

Il Messina ritrova i tre punti anche al “Franco Scoglio” e continua la marcia fuori dalla zona play-out. I giallorossi si impongono di misura sul Taranto dell’ex Capuano (squalificato) e del messinese Zangla (vice). Primo tempo senza grandi sussulti, ma da segnalare solo un colpo di testa di Luciani fuori su angolo di Rosafio, mentre per i pugliesi è Bifulco a non centrare la porta da buona posizione.

La ripresa si apre con la migliore occasione del Taranto con De Marchi, chiuso da Fumagalli, mentre al 12’ il Messina colpisce: Salvo (migliore in campo) entra da destra, palla in mezzo, mischia con Plescia e Manetta che non riescono a deviare, ma ci riesce Zunno da pochi passi. È l’1-0 che i giallorossi amministrano fino al triplice fischio senza particolari difficoltà. Il Taranto, invece, impreciso e poco concreto in avanti, chiude in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) di Bifulco. Secondo successo consecutivo per il Messina, che sale così a 25 punti.