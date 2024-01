Serie D, turno infrasettimanale senza sussulti. Risultato pieno per Trapani, Siracusa e Vibonese, successi importanti in zona salvezza per Locri e San Luca

Nessuno scossone in vetta nel girone I di serie D. Tutto secondo copione, fattore campo rispettato con le vittorie di Trapani e Siracusa, e con la Vibonese che si impone a Ragusa.

Al Provinciale il Trapani detta legge: nel primo tempo le reti di Marigosu e Samake, a inizio ripresa chiude il conto Bollino, rete della bandiera tra le file del Castrovillari ad opera di Cosenza.

Siracusa che si impone con il più classico dei risultati, Sarao dal dischetto e Sena gli autori del 2-0 sulla Sancataldese che vale, per gli azzurri, il 20•risultato utile consecutivo.

Partita ricca di gol e di spunti all’Aldo Campo dove ad avere la meglio è la Vibonese: calabresi avanti con l’incornata di Ciro Favetta, nella ripresa gli ospiti allungano, ancora con il centravanti ex Siracusa e con Ciotti, abile a rettificare una difettosa respinta del portiere, per il Ragusa accorciano le distanze Romano e Reinero.

Si assesta al 4°posto, in piena zona Playoff, il Real Casalnuovo che non deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della Gioiese. A segno, per i campani, Sarno e Dicorato.

Pareggio senza reti, al Biagio Fresina, tra Città di Sant’Agata e Akragas mentre l’altro derby siciliano, nella fattispecie agrigentino, è ad appannaggio del Canicattì che strapazza il Licata per 3-0. MVP di giornata il 2004 Antonio Giancotti, autore di una doppietta, mentre Tomas Bonilla firma la rete del definitivo 3-0. Da evidenziare anche la parata su calcio di rigore di Testagrossa che respinge il penalty di Minacori.