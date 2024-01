Messina, l’entusiasmo di Zona e Piana

Innesti attesi quelli di Edoardo Piana e Samuele Zona, i due volti nuovi del Messina che colmano le falle più evidenti all’interno della rosa biancoscudata, scoperta nella casella di terzino sinistro sin dall’inizio della stagione e in quella di secondo portiere dopo la partenza di De Matteis: «Dovevamo riempire questi due vuoti – dice il direttore sportivo Domenico Roma –, si sono paventate queste opportunità e abbiamo colto la palla al balzo. Qualcos’altro succederà, ma nei tempi e modi giusti: sappiamo che dobbiamo inserire un difensore centrale perché siamo corti e poi vedremo cos’altro offrirà il mercato».

Finalmente il terzino sinistro. È in cerca di riscatto Samuele Zona, miglior under 23 lo scorso anno ad Arezzo, ma finito ai margini tra i professionisti. In lui scorre sangue messinese, con la mamma di Salina e la nonna di Castanea: «Ho trovato un gruppo fantastico e ringrazio i ragazzi per come mi hanno accolto. Ho tanto rammarico per questo inizio di stagione, perché avevo altri obiettivi dopo aver fatto un campionato da protagonista e aver vinto ad Arezzo, ma mi sono ritrovato ai margini. Fa parte del calcio, ora sono a Messina per rilanciarmi e spero di far bene».

Il vice Fumagalli. Edoardo Piana arriva in prestito dall’Udinese dopo la prima parte di stagione ad Alessandria con il compito di fungere da secondo di Ermanno Fumagalli: «Avrò tanto da imparare, sono determinato e mi farò trovare pronto, anche perché Ermanno ha già quattro gialli e al prossimo toccherà a me. Il fisico è il mio punto di forza e nelle uscite alte sono molto sicuro anche grazie alla mia struttura. Ad Alessandria ho avuto un infortunio e sono stato fuori quasi due mesi e mezzo, al rientro avevo sempre qualche problemino e mi sono ritrovato al 100% solo alla ripresa a inizio gennaio».

Inibizione e multa il presidente Sciotto. Tre mesi di stop per presidente Pietro Sciotto, sanzionato dalla Figc, secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale n°289, come amministratore unico della società, per aver depositato solo il 7 novembre 2023 «la relazione contenente il giudizio della società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno» che, invece, doveva essere presentata alla Covisoc entro il 30 settembre. Messina, che ha patteggiato la sanzione, multato per responsabilità diretta anche di 5mila euro.

Diario. Alla ripresa degli allenamenti non c’erano Ragusa, Firenze e Giunta, fermati dalla febbre. Differenziato per Buffa. Oggi doppia seduta; domani allenamento congiunto al “Marullo” con la Messana.

Giudice sportivo. Un turno di squalifica per il centrocampista Domenico Franco, in diffida Fumagalli e Salvo. Il Taranto, invece, non potrà contare sull’apporto in panchina del tecnico Eziolino Capuano, fermato per una settimana «per avere, al termine della gara con il Picerno, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)». Tra i pugliesi, una giornata anche all’esterno sinistro Antonio Ferrara.

Arbitro. Messina-Taranto sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Giuggioli di Grosseto e Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto ufficiale Liotta di Castellammare di Stabia.