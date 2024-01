XV Edizione del Memorial Dari Tracuzzi, va in archivio il torneo di calcio giovanile nel ricordo di un giovane appassionato

Nella cornice emozionante della XV edizione del Memorial Dari Tracuzzi, il torneo di calcio aperto alle società della provincia di Messina, si è celebrata la memoria del giovane Dari, appassionato di calcio scomparso prematuramente. Il torneo, iniziato sotto la pioggia venerdì 15 dicembre, ha visto la partecipazione di 12 società sportive, con ben 70 squadre suddivise in 8 campionati appartenenti a diverse categorie.

La prima fase del torneo, sebbene segnata da alcune gare rinviate a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha catturato l'attenzione e la passione di giocatori, appassionati e tifosi. Gli incontri rinviati sono stati recuperati giovedì 21 dicembre, garantendo a tutti i partecipanti l'opportunità di competere al massimo delle loro capacità.

La competizione è entrata nella sua seconda fase dal 27 al 30 dicembre, quando gli impianti sportivi di Granatari, Trocadero, Pompei, Giovanni XXIII, Cristo Re e Asi Larderia sono state ospitate una nuova serie di entusiasmanti sfide.

Le finali del Memorial Dari Tracuzzi tenutesi il 2 gennaio 2024, in un contesto carico di emozioni e spirito competitivo ha visto affermarsi l'Aga Messina davanti a Messina Futsal e Cristo Re Biaco nelle categoria Under 8 (dedicata ai classe 2016/17) .

Tra i Primi calci (leva 2015/16) San Papino Rosso anticipa Accademia Messina e SC Sicilia, negli Under 10 (2014/15) la classifica finale recita San Papino al primo posto, seguita da Atene kids e Passion Sport.

Nei pulcini, sfidatisi nella categoria di calcio a 7, i classe 2013/14/15 netta affermazione del Cristo Re nero, seguita da Accademia Messina e Aga Messina.

Salendo di fascia d'etá tra gli Under 12 (2012/13/14) ancora Cristo Re Nero sul gradino più alto del podio, seguiti da Passion Sport e Cristo Re giallo.

Negli esordienti (2011/12/13) finale in famiglia per l'ASD Cristo Re con i neri che hanno avuto la meglio sui bianchi, terza piazza occupata invece dall'Aga Messina.

Passion Sport che si aggiudica la categoria tra gli Under 14 (2010/11/12) seguita da Cristo Re bianco e Messina Sud. Tra i giovanissimi (2009/10/11)invece affermazione del Messina Sud arancione davanti a Messina Boys e Messina sud nero.

La premiazione, momento clou dell'evento, ha avuto luogo il 5 gennaio 2024 al Palacultura di Messina, dove sono stati celebrati non solo i vincitori, ma l'intero spirito sportivo e la memoria di Dari Tracuzzi.