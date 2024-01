Marco Rosafio torna in riva allo Stretto. E dal traghetto annuncia: "Messina sto arrivando"

Manca solo l’ufficializzazione, ma Marco Rosafio può essere già considerato un giocatore del Messina. Lo stesso esterno offensivo ha inviato, tramite i canali social ufficiali della società, un messaggio ai tifosi giallorossi mentre sta per sbarcare dalla nave traghetto. Con Rosafio il Messina piazza un colpo importante e da domani sarà a disposizione di Modica. Si tratta, peraltro, di un ritorno in maglia biancoscudata: l’attaccante nella stagione 2017/2018 in Serie D firmò 12 gol in 31 presenze. La società del presidente Sciotto ha poi pronto un altro colpo e si tratta del difensore centrale Bubacarr Marong del Palermo.

Adesso le priorità sono due: il secondo portiere da affiancare a Fumagalli e il terzino sinistro. Su quest’ultimo si sta concentrando il lavoro di questi giorni con Lavardera che attende solo il via libera del Cosenza al prestito in riva allo stretto. Un ok rallentato dall’incertezza tecnica che si respira nella società silana. Che avrebbe dato parere positivo anche alla cessione, sempre in prestito, del giovane attaccante Arioli. Una doppia operazione che però rischia di non verificarsi perché Arioli sul suo agente stanno valutando anche l’opzione Monopoli arrivata da poco sul tavolo delle trattative. Raffreddata invece l’ipotesi di una doppia uscita Luciani- Cavallo. Non hanno chiesto di andare via e Al momento restano in gruppo. A salutare, invece, a breve dovrebbe essere Buffa.