Messina, consegnate le "pergamene" ai migliori allenatori del 2023 TUTTI I PREMIATI

Edizione speciale per il nono “The Best Coach” organizzato dall’Aiac di Messina, che premia i migliori allenatori dell’anno solare: nella cornice di piazza Cairoli, all’interno della “Notte Bianca dello Sport” organizzata dal Comune di Messina, sono state consegnate le “pergamene” ai tecnici della provincia che si sono distinti nel 2023. Premi attribuiti dal sindaco Federico Basile, dall’assessore Massimo Finocchiaro e dal presidente della Figc provinciale Leonardo Lacava.

«Era il decennale del nostro premio e le emozioni sono sempre quelle del primo giorno», ha detto il presidente dell’Aiac Messina, Andrea Argento.

Nella serata condotta dal redattore di Gazzetta del Sud, Emanuele Rigano, hanno ottenuto il riconoscimento Pasquale Ferrara dopo la promozione dell’Igea in Serie D e l’emergente Gabriele Patti per quella ancora più storica della Messana in Eccellenza, la prima nella lunga esistenza della società del capoluogo. Ancora per l’approdo in Promozione, meritati elogi per Nico Caragliano che ancora oggi guida un’Aquila Bafia ai vertici e Alessio Camarda, ex ormai del Kaggi ma certo protagonista del “miracolo” gaggese.

Altri premi per Corrado Randazzo (Peloro, ritirato dal vice presidente Marco Quartuccio), Giuseppe Mangiò (Real Rocchenere), Pietro Miceli (Virtus Rometta), Giancarlo Miuccio (Vigor Itala) e Sebastiano Spinella (Meriense). Titoli speciali per Salvatore D’Urso (settore giovanile - Fair Play) e Dario Santangelo (disciplina - Pro Tonnarella).