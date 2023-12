Il Messina non va oltre il pari con il Monopoli. Non basta il gol di Franco

Messina-Monopoli 1-1

Marcatori: 20’ pt Franco, 46’ pt Starita

Messina (4-3-3): Fumagalli 6; Salvo 6,5, Manetta 6, Pacciardi 5,5, Ortisi 6; Franco 6,5, Firenze 5,5 (32’ st Frisenna 5,5), Scafetta 5,5; Ragusa 6, Luciani 5 (32’ st Cavallo 5,5), Zunno 5. A disp. De Matteis, Di Bella, Darini, Lia, Tropea, Polito, Giunta , Santoro, Zammit. All. Modica 6.

Monopoli (4-4-2): Perina 6; Cristallo 5 (23’ st D’Agostino 6), Fazio 6, Ferrini 6,5, Di Benedetto 6 (37’ st Cargnelutti sv); Viteritti 5,5, Vassallo 6, Iaccarino 5,5, Borello 6 (42’ st Simone sv); De Paoli 5,5 (37’ st Spalluto sv), Starita 6,5. A disp. Alloi, Sibilano, Sorgente, De Santis, Piarulli, Mazzotta, Riccard. All. Anaclerio 6.

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano 6 (Assistenti: Nicola Di Meo di Nichelino e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo)

Note: Ammoniti: Cristallo (Mo), Firenze (Me), Vassallo (Mo), Pacciardi (Me), Viteritti (Mo), Franco (Me). Angoli: 2-2

Il Messina chiude il 2023 pareggiando allo Scoglio con il Monopoli per 1-1 nello scontro diretto in chiave salvezza dell’ultima giornata del girone d’andata. Non basta ai biancoscudati il vantaggio realizzato da Franco al 20’ a coronare il buon approccio alla gara e un primo tempo positivo. Alla prima vera disattenzione Starita sorprende la difesa di casa e insacca l’1-1 con un preciso diagonale nel recupero del primo tempo. Ripresa al piccolo trotto, Messina fermato dal palo sulla conclusione dal limite di Ortisi, mentre sul fronte opposto è Manetta a chiudere su Starita lanciato a rete. In attesa che oggi si completi la diciannovesima giornata, Messina e Monopoli restano a braccetto in classifica con 19 punti all’attivo.