Settori giovanili Messina, la Primavera sbanca Sorrento. Sconfitta di misura per gli U15 Nazionali con la capolista Francavilla, pareggio per gli U17

Si chiude la prima parte di stagione per il settore giovanile del Messina che nel fine settimana appena trascorso è sceso in campo per l’ultima volta nel 2023 nei campionati nazionali Primavera 4, Under 17 e Under 15.

Blitz vincente in quel di Sorrento per la formazione di Carmelo Mancuso che nel giro di due mesi ha portato la Primavera biancoscudata dall’ultimo posto della graduatoria fino ai margini della zona play-off. Allo “Stadio” Italia decide il colpo di testa del difensore Michele Crisafulli.

Under 15 sconfitta di misura e non con pochi rimpianti dalla Virtus Francavilla, capace di espugnare “l’Ambiente Stadium” in una gara dove il Messina si è fatto anche preferire, capitolando ad inizio ripresa con il 22esimo gol in 13 partite di D’ippolito, capocannoniere del torneo. Tante le occasioni per la formazione di Mimmo Moschella che si arrende anche alla prodezze del portiere avversario.

Pari a reti bianche per l’Under 17 di Giuseppe Cosimini che proprio contro la Virtus Francavilla. Capolista anche tra i più grandi, dimostra di potersela giocare alla pari con chiunque, concedendo un paio di occasioni scialbe agli avversari e sfiorando il colpaccio con Dell’Edera.

Pausa invernale per il settore giovanile del Messina che tornerà in campo tra poco meno di un mese per i primi impegni ufficiali del 2024