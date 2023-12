Messina, grande entusiasmo in piazza. Sciotto: "Non montiamoci la testa"

L’onda lunga del derby vinto dal Messina contro il Catania è una carica di entusiasmo che, negli ultimi anni, poche volte si è avvertito e, dallo stadio “Franco Scoglio”, si è trasferito in centro città, a piazza Carioli, per l’evento “Meet&Greet”.

Circa 300 tifosi hanno abbracciato squadra e staff tecnico (assente solo l’allenatore Giacomo Modica) per festeggiare insieme una vittoria attesa quasi 20 anni. Tanti ragazzi e piccoli fan non hanno perso l’occasione di avere l’autografo o scattare un selfie con i calciatori, da Fumagalli a Plescia, da Manetta, Ragusa, Firenze, Franco, il messinese Giunta, fino a Emmausso, l’uomo del derby.

Sotto il grande albero illuminato è stato un incontro tra squadra, città e istituzioni, arricchito dal flash mob natalizio della scuola “Happy dancing” della maestra Rossella Filloramo: «Mi piace l’idea che la squadra si ritrovi con la città. È un senso di comunità e sono convinto che questo momento sia un grande segnale», ha dichiarato il sindaco Federico Basile, accompagnato dall’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro: «Sono due vittorie che lasciano ben sperare per la squadra e la città».

Presente anche il presidente del Messina, Pietro Sciotto, entusiasta ma con i piedi per terra: «Sono contento di aver battuto il Catania dopo 20 anni, ci tenevamo molto. Era importante dare continuità dopo Monterosi, ma anche maggiore consapevolezza e sicurezza. Non dobbiamo montarci la testa: dimentichiamo sconfitte e vittorie e pensiamo alla prossima partita per raggiungere il nostro obiettivo».

Il protagonista. Due salvataggi sulla linea sono la firma di Federico Pacciardi sulla vittoria del derby, che ha regalato una gioia immensa a tutta la tifoseria: «Ci siamo resi conto di quanto sia una partita importante. Prima, durante e dopo, la risposta della gente è stata fantastica. È stato un onore giocare questo derby e soprattutto vincerlo», ha commentato il difensore, in crescita rispetto alle precedenti uscite e, dopo il gol segnato al Monterosi, in campo anche con maggiore fiducia e sicurezza: «Sto trovando prestazioni migliori ma anche perché la squadra si è sbloccata. Il singolo – ha sottolineato – rende meglio grazie al gruppo». Due vittorie consecutive e due clean-sheet per il Messina, che ha invertito la rotta e vuole continuare su questa strada: «Abbiamo sistemato alcune situazioni, ci abbiamo lavorato parecchio nelle ultime settimane», ha aggiunto Pacciardi, ma non ci si può fermare proprio ora. Il compito più difficile è confermarsi su buoni livelli, già dalla sfida contro il Potenza: «Abbiamo fatto bene, ma c’è voglia di continuare e provare a vincere. Sarà una gara difficile contro una squadra che non sta attraversando un buon momento, ma la nostra forza sarà scendere in campo con la stessa determinazione delle ultime due partite».

Preparazione. La squadra ha iniziato gli allenamenti con una seduta di scarico allo stadio “Scoglio”: fermi solo gli infortunati Buffa e Lia che si stanno sottoponendo a terapie. Oggi doppia seduta.