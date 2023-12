San Pier Niceto, presentata la società calcistica che sta disputando il campionato di terza categoria

Si è svolta la presentazione ufficiale della società calcistica Asd San Pier Niceto (che sta disputando il Campionato di terza categoria) nella sede del Museo del calcio di Nino Donia. Presenti il presidente della società Fabio Spadaro, il vicepresidente Antonio Cicciari, il direttore sportivo Franco Filorimo, Antonio Spadaro della dirigenza e il mister Davide Orlando. Un momento emozionante considerato che dopo vent'anni San Pier Niceto torna a vivere una nuova storia sul terreno di gioco. Prima della presentazione dei giocatori si è tenuta una conferenza stampa. "Riportare San Pier Niceto al campo giocato è una grande soddisfazione per noi - hanno detto Spadaro e Cicciari -. Una realtà nel solco della storia che ha caratterizzato il nostro paese. Con l'aiuto di tutti pensiamo di riuscire a fare grandi cose per questa stagione calcistica".

Presente anche il sindaco Domenico Nastasi, il quale ha sottolineato come "questa nuova realtà accresca la comunità dal punto di vista sportivo e sociale, e ha ringraziato i giovani e tutta la dirigenza per l'impegno messo sul campo. Ci sarà sempre l'appoggio massimo dell'amministrazione comunale". Molto interessante l'intervento di Nino Donia, ideatore del Museo del calcio, che ha tracciato un excursus storico delle varie squadre che negli anni hanno portato in alto il nome di San Pier Niceto. "Speriamo di riuscire nell'obiettivo migliore che ci siamo prefissati", ha detto infine l'allenatore Davide Orlando. L'Asd San Pier Niceto è attualmente in vetta alla classifica del Campionato di terza categoria. Domani, per la prima volta dopo vent'anni, giocherà nello stadio comunale di casa, a San Pier Niceto, contro il Castanea. La presentazione si è conclusa con un brindisi e un grosso "in bocca al lupo".