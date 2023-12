I giallorossi si preparano ad affrontare il Catania: "Conosciamo il peso del derby a Messina"

Due giorni all’atteso derby con il Catania per un Messina che ricarica le pile e si prepara alla sfida con gli etnei, lasciandosi andare a un reciproco abbraccio con un gruppo di tifosi, soprattutto giovanissimi, presenti al “meet and greet” organizzato in un noto supermercato del centro città, sponsor di maglia del club biancoscudato.

Tanto entusiasmo anche dai più piccoli che hanno rivolto domande e spronato i calciatori intervenuti (Emmausso, Scafetta, Lia e Frisenna) con incoraggiamenti e cori: «Per noi è estremamente piacevole ricevere questo incitamento da parte dei piccoli tifosi - dice Emmausso - ognuno di noi vuole vincere e onorare questa maglia importante, tanto che l’impegno non è mai mancato e non mancherà mai. Proveremo a vincere con il Catania e sappiamo che è una partita importantissima per noi, la gente e la società». La “replica” arriva puntuale: «Non dobbiamo provare a vincere - lo ammonisce un piccolo tifoso - dobbiamo solo vincere!» I tre punti di Teramo con il Monterosi non possono essere la panacea di tutti i mali, ma da lì il Messina deve ripartire, continuando a mettere in campo quel senso di compattezza arrivato anche dall’abbraccio che ha legato Emmausso, il tecnico Modica e l’intero gruppo dopo il gol dello 0-2: «Il mister meritava qualcosa di più e penso che quell’abbraccio se lo sia meritato. È un gran lavoratore, un professionista serio e un grande allenatore, oltre a essere per me un padre calcistico. Tengo molto a lui». Un abbraccio che per lo stesso Emmausso sa anche di riscatto dopo il periodo difficile, i primi fischi e le critiche ricevute anche dallo stesso Modica nel momento più complicato della stagione. Il rigore segnato e la vittoria ottenuta devono fungere da molla verso la fine del girone d’andata che non prevede solo il derby con il Catania: «Nel nostro lavoro le critiche fanno parte del gioco - continua Emmausso - ed è normale subirle quando le cose non vanno bene. Ribadisco che alla lunga verranno fuori i valori dei giocatori bravi e sono convinto che questa squadra farà divertire questa città, una cosa che ho detto già tre mesi fa e che voglio ripetere». Catania in ripresa dopo l’arrivo in panchina di Cristiano Lucarelli e avversario “attenzionato” anche dallo stesso Emmausso, che con i rossazzurri ha giocato appena 8 partite nella prima parte della stagione 20/21: «Sappiamo il loro valore e io conosco l’ambiente, ma so che per loro non sarà facile venire a giocare a Messina. La mia partita da ex? Ho già giocato contro il Catania e ho anche segnato da ex. Speriamo di ripeterci».

Giacomo Modica, poi, dovrebbe avere a disposizione anche Francesco Scafetta che nella sfida con il Monterosi ha accusato un problema alla spalla: «Ce la metteremo tutta - dice il centrocampista ex Vibonese a proposito della sfida con il Catania - spero che riusciremo a vincere e sono sicuro che daremo il 100%. Io sarò disponibile e voglio esserci, sto recuperando bene, anche grazie alle terapie. L’anno scorso a Vibo ho trovato subito una grande intesa con mister Modica e i suoi insegnamenti mi hanno permesso di far bene. Preferisco giocare esterno d’attacco, ma se c’è da dare una mano in mezzo al campo non mi tiro indietro».