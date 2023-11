Settore giovanile Messina: bene la Primavera di mr. Mancuso, doppia rimonta sul Potenza per U15 e U17 Nazionali

Risultati positivi, grandi gol e il solito carico di emozioni dal week-end del settore giovanile del Messina, capace tra sabato e domenica di raccogliere due vittorie e un pareggio nelle tre partite disputate nei tornei nazionali.

La Primavera di Carmelo Mancuso si conferma in costante crescita e nella gara casalinga contro la Recanatese ottiene il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria stagionale. I biancoscudati, compatti e cinici a Santa Lucia del Mela, la spuntano nella ripresa con il gol partita di Samuele Alessandra, ancora decisivo dalla panchina cosi come accaduto contro il Pineto.

Domenica, nel gelo di Calvello in provincia di Potenza, prove di carattere per Under 15 e Under 17 Nazionale, uscite imbattute dalla doppia sfida del “Lello Cambriglia”.

I più giovani biancoscudati, guidati da Mimmo Moschella dopo un inizio da dimenticare con due reti subite nei primi dieci minuti reagiscono nella ripresa imponendo il 2-2 ai padroni di casa Rossoblu. A Casalini e Stefanile rispondono Barresi, al primo centro stagionale e Sofia, autore di una meravigliosa rovesciata a pochi secondi dal triplice fischio.

A seguire fa ancora meglio la compagine di Giuseppe Cosimini che dopo due sconfitte consecutive ritrova il successo al termine di una pazza gara conclusasi per 3-4. Il potenza la sblocca con il tiro da fuori di Gorga dopo 12’ e ad inizio ripresa raddoppia sfruttando un calcio di punizione che pesca in area l’attaccante Esposito. Nelle difficoltà il Messina riesce a ritrovarsi, prima con il gol di Dell’Edera e nel finale di gara con la doppietta di Viola, alla decima marcatura in altrettante gare disputate. Tutto finito? Nemmeno per scherzo. Al 90’ i padroni di casa pareggiano con Palermo ma in pieno recupero è ancora Dell’Edera a far esplodere la panchina biancoscudata per un memorabile 3-4 finale.

Nel prossimo turno la Primavera renderà visita al Brindisi mentre Under 15 e Under 17 si confronteranno a Bisconte contro l’Avellino.