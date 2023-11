Giovanili Messina, derby dalle due facce con il Catania. Vittoria per gli U15 Nazionali, cadono gli U17 di mr. Cosimini

Messina-Catania è una di quelle partite “diverse”, un derby che riconduce ad una rivalità storica tra due delle principali piazze calcistiche siciliane. Nell’ultimo week-end questa “classica” ha infiammato l’Ambiente Stadium di Bisconte, teatro delle sfide tra biancoscudati e rossazzurri nei campionati giovanili nazionali.

Tra gli Under 15 Nazionali è il Messina a trionfare con un netto 3-1 che premia la formazione di Mimmo Moschella nel confronto con quella di Santo Torre. Padroni di casa in vantaggio dopo appena 6’ con l’attaccante Zocco che sfrutta al meglio un passaggio di Tavilla proveniente dalla sinistra. Reazione etnea che non si fa attendere e pari che giunge già nel primo tempo con la firma del centrocampista Zinna che vale l’1-1. Nelle ripresa, con merito, il Messina trova la via della rete in due occasioni e conquista 3 punti importanti anche in ottica classifica. Sul tabellina dei marcatori Gabriele Loria, autore di una straripante azione personale, e Tavilla, che trova la settima firma in campionato con un calcio di rigore. Da segnalare sul risultato di 1-1 il clamoroso salvataggio sulla linea di Antonino Paratore, capitano del Messina.

[caption id="attachment_1787554" align="alignnone" width="300"] ph Giovanni Isolino[/caption]

Partita molto più equilibrata tra gli Under 17 dove il Catania di Marco Biagianti la spunta sul Messina di Giuseppe di Cosimini per 0-2. Buon avvio degli etnei che nei primi 20 minuti colpiscono una traversa e falliscono un calcio di rigore: Maniscalco ipnotizza Nicolò Catania. Il Messina non si scompone ma prima del duplice fischio ne Viola ne Bonasera sfruttano due potenziali chance. Gli ospiti sbloccano il risultato al 13’ della ripresa con la zuccata di Ciniero su punizione di Parco e, dopo i tentavi messinesi di Dell’Edera, Catalfamo e Viola, chiudono la contesa in pieno recupero con la fuga palla al piede di Mannino.

Superata la nona giornata il Messina punta al prossimo week end dove affronterà il trasferta il Potenza.