Messina in crisi di risultati e in zona play-out. Striscione dei tifosi: "Ogni anno lo stesso copione"

E' durata qualche mese e 14 giornate di campionato la "tregua" della tifoseria organizzata nei confronti della proprietà del Messina. Dopo la terza sconfitta consecutiva, maturata in casa contro il Latina dopo i ko con Taranto e Benevento, gli Ultras giallorossi hanno affisso uno striscione fuori dallo stadio "Franco Scoglio" per palesare il proprio malcontento. Nei confronti dei vertici del club, più che della squadra: "Ogni anno lo stesso copione, quando a Messina una degna gestione?!". Niente di offensivo ma un'evidente delusione per come si sono messe le cose dopo le ultime due stagioni di sofferenza, con la squadra piombata nuovamente in zona playout e ora attesa da due delicate sfide con Foggia in trasferta e capolista Juve Stabia in casa.