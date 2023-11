Pesante ko del Messina con il Latina. Biancoscudati in dieci per l’espulsione di Frisenna

Messina-Latina 0-3

Marcatori: 38’ pt Jallow, 13’ st Paganini, 17’ st Del Sole

Messina (4-3-3): Fumagalli 5,5; Lia 5,5 (27’ st Salvo sv), Polito 5, Pacciardi 4,5 (1’ st Tropea 5), Manetta 5; Buffa 5,5 (27’ st Franco sv), Giunta 4,5 (1’ st Ragusa 5), Frisenna 5; Scafetta 5, Plescia 6, Emmausso 4 (1’ st Cavallo 5). A disp. De Matteis, Di Bella, Darini, Firenze, Zunno, Zammit, Santoro. All. Modica 5.

Latina (3-4-3): Cardinali 6,5; Cortinovis 6 (15’ st Di Renzo 6), Rocchi 6,5 (15’ st De Santis 6), Marino 6,5; Paganini 7, Di Livio 7, Riccardi 7, Crecco 6,5 (22’ st Ercolano 6); Fella 6 (22’ st Cittadino 6), Mastroianni 6,5, Jallow 7 (40’ pt Del Sole 7). A disp. Bertini, Preseu, Serbouti, Gallo, Polletta. All. Di Donato 7.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini 6,5

Note: Ammoniti: Rocchi (L), Cortinovis (L), Frisenna (M), Lia (M) Espulso al 45’ pt Frisenna (M) Corner: 5-5 - Recupero: 4’ e 3’

Ancora una sconfitta per il Messina, subissato dai fischi al termine del pesante ko con il Latina: uno 0-3 che non ammette repliche, con la partita andata di fatto in archivio nel recupero del primo tempo quando, sotto di una rete, i biancoscudati restano anche in dieci per l’espulsione di Frisenna.

Avvio ordinato del Messina che ci prova nei primi venti minuti con il mancino di Emmausso e con la conclusione di Scafetta, ma guadagnando soltanto due corner. Saranno le uniche due occasione di marca locale: Jallow fa le prove del gol al 27’ e sblocca il punteggio al 38’ scattando sul filo del fuorigioco si lancio di Di Livio. Proprio al 45’, poi, Frisenna rimedia il secondo giallo in otto minuti, entrambi per rimediare agli errori di Emmausso, e il Messina resta in dieci.

Si riparte con Ragusa, Tropea e Cavallo per Emmausso, Giunta e Pacciardi: Messina con il 4-3-2, ma il Latina ha tantissimi spazi e raddoppia al 58’ con il colpo di testa di Paganini che, su angolo di Crecco, si libera della marcatura di Cavallo e approfitta anche dell’uscita a vuoto di Fumagalli. Passano quattro minuti e arriva anche il tris: lo realizza Del Sole che sfrutta l’imbucata di Riccardi. Il Messina non c’è più e il Latina potrebbe dilagare: Fumagalli salva su Di Livio e Mastroianni, mentre Paganini è fermato solo dal palo.