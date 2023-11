Notte Champions da brividi per le due mascotte messinesi: Ignazio e Albino accompagnano... Giroud e Maignan!

A stendere i francesi sono stati... due connazionali. Il colpo di testa imperioso alla Hatley di Holly Giroud e la freddezza tra i pali di Mike Maignan hanno rappresentato la criptonite per i superman del Psg. Un successo, quello del Milan in Champions, propiziato da... due messinesi. Già, perché tra le mascotte che hanno accompagnato i due calciatori transalpini c'erano anche Ignazio (messinese) e Albino (di Santa Teresa). Una notte indimenticabile per i due bimbi. Dei veri e propri portafortuna!