Il Messina fa un pieno di entusiasmo. Franco, Emmausso e Manetta in coro: "Momento difficile, ma ne usciremo presto"

Un piccolo bagno di folla nel centro città, anche per scacciare via gli ultimi risultati negativi che hanno fatto piombare il Messina al quartultimo posto in classifica. Domenico Franco, Marco Manetta e Michele Emmausso hanno incontrato i tifosi nel punto vendita Sky di via Tommaso Cannizzaro, nell’arco delle iniziative organizzate con il patrocinio della tv ufficiale, insieme a Now, della Serie C. Foto, autografi e selfie anche con i sostenitori più piccoli che, nella simulazione di una conferenza stampa, chiedono a Franco, tra l’altro, se ci sia ansia prima di affrontare una partita: «C’è sempre – dice il centrocampista – come quando si fa un’interrogazione a scuola. Per noi è uguale ed è giusto avere quelle farfalle nello stomaco prima della partita perché, fin quando sarà così, vuol dire che ancora puoi giocare a calcio. Quando non ci saranno più, allora dovrai smettere».

Ansia da risultati e classifica che il Messina deve superare sin dalla sfida casalinga con il Latina, la seconda consecutiva dopo il ko con il Benevento. Biancoscudati che vivono il primo vero momento delicato della stagione: «Periodo difficile – dice Franco – purtroppo non stiamo raccogliendo quello che meritiamo, però siamo sereni e tranquilli e l’unica medicina che conosciamo è il lavoro. Solo così si possono superare i momenti duri. Sappiamo che è un campionato complicato e domenica affrontiamo il Latina che è un’altra grande squadra: come ogni partita bisognerà essere concentrati al 100% e prepararsi bene durante la settimana. Forse ci ha un po’ penalizzato aver giocato veramente tanto nell’ultimo mese ed è stato massacrante, perché fisicamente un po’ ne abbiamo risentito».

«Sappiamo dell’importanza della partita di domenica – prosegue Franco – e abbiamo bisogno della gente: sono sincero, i tifosi mi stanno sorprendendo perché Messina è una piazza esigente, ma i tifosi sono molto tranquilli e responsabili. Dobbiamo prenderne atto e regalare questa vittoria a loro perché la cercano tantissimo, come noi d’altronde. Lo meritano, ci stanno sempre vicini e sono sempre presenti in tanti, sia in casa che fuori. Nelle ultime stagioni Messina ha sofferto tanto, ma nonostante ciò i tifosi hanno risposto bene sin da subito. Ora sta a noi riportare entusiasmo, perché la gente ha capito che questo gruppo vuole far bene».

Inevitabile tornare anche con Domenico Franco a quei piccoli rimpianti che hanno condizionato le prime uscite del Messina, tra punti lasciati per strada e altre situazioni in cui i biancoscudati avrebbero meritato maggiore fortuna: «Ci manca sicuramente qualcosa, però la classifica dice questo. Dobbiamo prenderne atto e lavorare per uscire dalla zona calda, anche se ci sono altre squadre nella nostra stessa situazione. Penso al Monopoli che lunedì vinceva 2-0 con l’Audace Cerignola e poi ha pareggiato 2-2. Non è un campionato facile, lo sappiamo e per questo dobbiamo lavorare tanto per cercare di tirarci fuori al più presto da questa situazione di classifica».

L’arbitro. A dirigere Messina-Latina sarà Andrea Zanotti di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Stefano Franco di Padova. Quarto ufficiale Davide Galiffi di Alghero.