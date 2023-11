Giovanili ACR Messina: primo acuto per la Primavera 4, balzano in vetta gli U17 nazionali

Il settore giovanile del Messina sorride dopo l’ultimo weekend di gare ufficiali.

Arriva finalmente la prima vittoria nel campionato Primavera 4, con la formazione di Carmelo Mancuso che sabato si è imposta per 2-1 in rimonta sul Pineto. Tre punti che permettono al Messina di abbandonare l’ultimo posto della graduatoria proprio ai danni degli abruzzesi e che consentirà a Di Fazio e compagni di lavorare con maggiore serenità in vista della trasferta di Caserta di sabato prossimo. A Santa Lucia del Mela i padroni di casa giocano anche contro la sfortuna che nei primi 20 minuti costa due traverse e un palo all’esterno Cutispoto. A fine primo tempo il Pineto rimane in 10 ma riesce comunque a sbloccarla a metà ripresa con la firma di Gallucci. Saranno gli attaccanti Ambriano ed Alessandra, entrambi subentrati, a confezionare la rimonta che vale i primi 3 punti nel torneo.

Consueta domenica a Bisconte per Under 17 e Under 15 Nazionale, questa settimana al cospetto del Monopoli.

La formazione di Giuseppe Cosimini conquista la sesta vittoria in sette partite e, complice il pari tra Taranto e Avellino, scavalca gli irpini e raggiunge il primo posto in coabitazione con la Virtus Francavilla. Al ‘L’ambiente Stadium” Nicola Viola realizza una doppietta che lo consacra capocannoniere del girone con 8 marcature in 7 partite intervallata dal gol pugliese di Di Gioia. Nel recupero il definitivo 3-1 è di Sottile, esterno messinese alla prima gioia tra i nazionali. Non va oltre l’1-1 l’Under 15 di Mimmo Moschella, capace comunque di arginare la corsa del Monopoli capolista e di riscattare la sconfitta di Giugliano nell’ultimo turno. Dopo un buon avvio dei pugliesi è Tavilla a sbloccare il risultato con la sesta rete messa a referto nelle prime sette giornate. Nel secondo tempo il Monopoli pareggia con Bini, prima della doppia espulsione, una per parte, che fa guadagnare la doccia anticipata a Bellinvia e Ranieri.

Nel prossimo turno il Messina dovrà affrontare tre trasferte, sabato la primavera in casa della Casertana, domenica la doppia. Sfida al Sorrento per Under 15 e Under 17.