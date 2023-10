Settore giovanile ACR Messina, weekend agrodolce per le formazioni biancoscudate

Bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo pieno? È il dubbio che accompagna il settore giovanile del Messina al termine delle sesta giornata nei campionati Under 15 e Under 17 Nazionali.

La spedizione biancoscudata a Giugliano ha portato in dote una sconfitta ed una vittoria al termine di due gare spettacolari e ricche di colpi di scena. Al “De Cristofaro” L’Under 15 di Mimmo Moschella ha conosciuto l’amarezza del primo stop stagionale, perdendo il primo posto in classifica raggiunto appena sette giorni fa dopo il successo sul Picerno. Una gara al limite del bizzarro che ha visto i biancoscudati addirittura avanti di tre reti al settimo della ripresa con le firme di Tavilla, Loria e Sofia ma che al triplice fischio ha registrato una rimonta clamorosa per i padroni di casa, vittoriosi 4-3. Nel mezzo due espulsioni, una per parte, di Sofia per il Messina e di Leone per il Giugliano, un gol in rovesciata e i timbri di Somma e Manzo che in pieno recupero fanno esultare i campani. Spinge invece sull’acceleratore e conquista la quinta vittoria in sei partite L’Under 17 Nazionale guidata da Giuseppe Cosimini, adesso seconda in graduatoria e a -1 dall’Avellino, complice lo stop della Virtus Francavilla sul campo del Catania. Il blitz peloritano mette nuovamente in luce le qualità di Pietro Maniscalco, portiere del Messina che oltre a mantenere inviolata la propria porta, si erge a saracinaesca parando un rigore ad Esposito sul risultato di 0-0. In Campania segnano Nicola Viola e non è un novità per il bomber messinese al sesto centro in altrettante partite, e Gioele Madia, classe 2008 che dopo la doppietta al Picerno mette a referto la terza marcature nelle ultime due partite con il colpo dello 0-2 su assist di Sottile.

Le ambizioni delle formazioni biancoscudate passano adesso dal doppio scontro interno contro il Monopoli, previsto domenica al L’ambiente Stadium