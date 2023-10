Goal collection young: ACR Messina sulle montagne russe al "De Cristofaro, bottino pieno per Fair Play e Torregrotta

Torna il consueto approfondimento legato al calcio giovanile siciliano, con una menzione speciale per le realtà della provincia messinese.

Scorriamo in rapida rassegna partendo dalla capofila, l’ACR Messina, che osserva il turno di riposo, in Primavera 4, relegata all’ultimo posto a 0 punti.

Weekend dalle forti emozioni per gli U17 e U15 biancoscudati. Grande gioia per i ragazzi di Giuseppe Cosimini che si impongono per 2-0 in casa del Giugliano.

Accade tutto nella ripresa: al quarto d’ora Maniscalco respinge, con la mano di richiamo, il penalty calciato da Basile. Ospiti che vanno a segno con l’implacabile Viola, per lui sesto gol stagionale, e nel recupero con Madia che conclude un perfetto contropiede. Quinta vittoria in campionato, seconda posizione alle spalle dell’Avellino distante un solo punto.

Prima sconfitta, invece, per l’U15 biancoscudata che dilapida il vantaggio di 3 reti. Messina avanti nel 1°tempo con la rete di Tavilla, partita che sembra chiudersi dopo 7 minuti quando Sofia e Loria portano il Messina sullo 0-3. Nel miglior momento della partita il rosso a Sofia, prima, e la rete di Leone, sono un primo avvertimento. Nel quarto d’ora finale accade di tutto. Leone riapre i giochi, poi viene espulso per proteste. Il Messina respira per qualche minuto ma capitola sotto i colpi di Somma e Manzo che ribaltano la partita sino al 4-3 finale.

Weekend praticamente perfetto per la Fair Play Messina che vince sia con l’U17 Regionale che con l’U15 Elite. Sesta vittoria consecutiva, sul campo della JSL, per i 2007 di Antonio Cucinotta, primi della classe e in fuga solitaria.

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 15 bianconera. Tre a uno il finale, tutto nella ripresa con i padroni di casa che la sbloccano con Colozzi, e in pochi minuti arrotondano con Piccolo e Franco. In mezzo la rete Jonica, del momentaneo 2-1, ad opera di Peri.

Meno fortunato l’esordio, nel campionato U14 Provinciale, per i 2011 bianconeri sconfitti a domicilio dal Milazzo che si impone per 3-1 con uno scatenato Rappazzo autore di una tripletta.

Bottino pieno anche in casa Torregrotta. Successi rotondi e senza appello tra le mura amiche.

L’U17 si impone per 3-0 contro la Playsoccer School con le reti di Gilio, Sciotto ed Errante.

Nondimeno gli U15 che rifilano un poker ai pari età della Folgore con le firme di Vento, Grasso, Cutispoto e Gangemi.

Focus che prosegue, in terra agrigentina, con la goleada degli U15 Elite dell’Athena sul Santa Sofia. Sette a zero il risultato, rotondo e punitivo per i ragazzi di Sossio Aruta che proseguono l’ottimo momento di forma nelle vette del girone Occidentale siciliano.

Punteggio ad occhiali, nella categoria Regionale, tra gli U15 della Masterpro e del Terzo Tempo.

Tra gli U17 netta affermazione del Castelvetrano Selinunte, in casa contro il Ciccio Galeoto, poker che porta la firma di Buscemi, Ingargiola, Nastasi e Palermo. Castelvetrano che replica anche con gli U16, all’esordio in campionato, contro il Cus Palermo.

La goal collection Young vi dà appuntamento al prossimo martedì, oggi da non perdere una nuova diretta di Fuorigioco, sulle pagine di Wesport e Gazzetta del Sud, a partire dalle ore 21.