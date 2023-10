Goal Collection Young: bene i nazionali dell'ACR Messina sul Picerno, primo acuto Fair Play nel campionato U15 elite

Più luci che ombre nel weekend di calcio giovanile messinese che, come ogni martedì, va in rassegna nella nostra goal collection.

Ancora una sconfitta in Primavera 4 per l’ACR Messina che cade a Catania per 5-2. Prima frazione di gioco che si chiude sul punteggio di 4-1, in favore degli etnei, con le reti di Privitera, Di Pietro, Coriolano e Corallo. Le reti di Zammit e Cutispoto permettono al Messina di ritrovare un pizzico di fiducia spazzata via dalla rete di Montanaro che chiude definitivamente il conto.

Tra i professionisti doppia affermazione messinese contro l’AZ Picerno. L’U17, guidata da Giuseppe Cosimini, ipoteca la pratica dopo un tempo grazie alla doppietta di Madia. Pezzo di bravura del numero 11, classe 2008, ad aprire i giochi con una staffilata da fuori. Rapace in area di rigore e furbo in occasione del raddoppio. Il gol della sicurezza è firmato da Viola, quinto gol stagionale, l’AZ Picerno va a segno con De Luce per il gol della bandiera.

Nel segno della continuità, anche, l’U15 biancoscudata che replica il successo contro la Turris battendo l’AZ Picerno per 3-2. Inizio in salita per l’11 di Mimmo Moschella che va sotto col mancino rocambolesco di Malella. Servono 5 minuti al Messina per rimettere i conti apposto: Tavilla, pescato da Sofia, firma l’1-1. Nei dieci minuti finali sono emozioni al cardiopalma: Picerno ancora avanti con l’eurogol di Passarella, Messina che ha il carattere per ribaltarla, nel recupero, con le reti di Zocco e di Bellinvia.

Scendiamo di un anno, nella categoria U15 Regionale, dove l’ACR sotto età presenta i suoi 2010. A Milazzo la rete di Morvillo, alla mezzora di gioco, decide il match.

En plein di vittorie per la Fair Play Messina che va in fuga solitaria con gli U17 Regionali di Antonio Cucinotta. Bianconeri che si impongono per 4-2 sulla Folgore Milazzo. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 grazie al pallonetto di Tatì, nella ripresa festival del gol. Mamertini che agguantano la parità con Gitto, Fair Play che piazza l’allungo decisivo con le reti di Sturniolo e De Maria. Folgore che accorcia, nel finale, con Cambria ma è ancora Sturniolo a calare il poker e mettere la parola fine al match.

Prima affermazione stagionale per l’U15 bianconera. A Mascalucia, contro la Teamsport, regna l’equilibrio per oltre un’ora di gioco. Le reti di Mortelliti, su punizione, e di Di Salvo valgono i 3 punti.

Weekend dolce amaro per il Torregrotta. A gonfie vele l’U15 di Giuseppe Borrelli che si impone per 4-0 sul campo dell’Invictus con le reti di Vento, Raimondo, Gangemi e Cutispoto.

Rovinosa sconfitta per l’U17 rossoblù che cade sotto i colpi del Valle del Mela nel più classico dei derby.

Termina qui la nostra goal collection Young