Serie D, i goal della 9a giornata: ottava meraviglia Trapani. Crolla la Reggina in casa con il S. Agata, ma il giudice sportivo ribalterà il risultato

Il Trapani balza, solitario, al comando del girone I di serie D, complice anche il riposo del Siracusa. Ottava vittoria consecutiva per i granata che espugnano San Cataldo con la rete, a inizio ripresa, di Mascari.

Combattuta per oltre un’ora la sfida tra Canicatti e Vibonese. Nel primo tempo alla rete di Ordonez risponde il solito Bonilla. Rossoblu che si riportano avanti con Onraita e che al 94’ chiudono il conto con Castillo.

Finale thrilling al “Granillo” tra Reggio Calabria e Città di Sant’Agata. Uno a uno nei primi 45 di gioco con Barillà che risponde a Carrozzo. Al 94’ la rete di Lo Grande varrebbe 3 punti per il Sant’Agata che però commette un irregolarità nelle sostituzioni degli under. Il club amaranto ha già presentato ricorso, si attende un responso nelle prossime giornate ma a meno di clamorosi colpi di scena il risultato del campo verrà ribaltato.

Entra in zona Playoff la Nuova Igea Virtus. Terza vittoria consecutiva per l’11 giallorosso che batte il Ragusa nella ripresa, con le reti di Catanzaro e Longo.

Medesimo risultato che permette al Lamezia Terme di invertire la rotta e battere il Licata. Un gol per tempo, quelli di Diaz e Palermo, per la prima vittoria di Marra alla guida dei lametini.

Di misura la vittoria dell’Acireale che in casa ha ben altra media punti. Il gol vittoria porta la firma di Giorgio Cicirello.

Sorride il Real Casalnuovo che prevale sull’Akragas. Apre le marcature Reginaldo dagli 11 metri, nella ripresa il 2-0 di Carnevale. Agrigentini che provano a rientrare in partita con Grillo, nel finale Dore e Trombino fissano il 3-2 finale.

Seconda affermazione consecutiva per il Portici che si impone sul campo del San Luca. Le reti di Schiavi e Maione tra le file azzurre, per il San Luca non basta Tourè.

Chiudiamo la nostra gola collection con il pareggio tra Locri e Castrovillari. Non bastano due gol di vantaggio al Locri, che scappa con Morrone e Diakhate. Castrovillari che ha l’orgoglio per portare il primo punto a casa con le reti di Cosenza e in pieno recupero di Romeo.

Salutiamo le emozioni di una nona giornata che evidenzia, ulteriormente, la fuga del terzetto in vetta e il grande equilibrio che regna in tutto il raggruppamento. A lunedì prossimo per una nuova goal collection.