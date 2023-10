Reggina trafitta al Granillo (1-2) da un super Sant'Agata. Il club amaranto presenta reclamo, possibile la vittoria a tavolino

Il Città di Sant’Agata fa la storia e lo fa con pieno merito. Ma su questa gara pende l'esito di un ricorso presentato all'arbitro dalla Reggina. Il testo integrale del comunicato

"LFA Reggio Calabria comunica di avere presentato al direttore di gara formale riserva di reclamo, poiché in occasione della gara odierna con il Città di S. Agata è stata violata la norma relativa alla presenza e permanenza in campo di un numero minimo di giocatori under. Nelle prossime ore, nel rispetto dei termini regolamentari, verrà depositato formale ricorso presso il Giudice Sportivo competente".

I cambi del Sant'Agata

Al 60' doppio cambio fuori Aquino ('03) e Carrozzo ('04) dentro Lo Grande ('04) e Di Domenicantonio che non è juniores. Al 56' era già stato sostituito Capitano (04) con Cavalli ('02). Dunque, nonostante l'ingresso di Nunzi ('04) al posto di Saverino, col doppio cambio al 60' gli juniores in campo sono rimasti tre, Iovino, Nunzi e Lo Grande, poi al 65' dentro D'Amore ('04) per Marcellino. In base a questo quadro la squadra di casa ha la possibilità di ottenere la vittoria a tavolino (g.r.)

La gara

I siciliani espugnano il Granillo al 95’, dopo una prestazione maiuscola in cui a lungo hanno messo alle strette la Reggina. La squadra di Trocini perde dopo una prova opaca, in cui è ancora una volta emersa la scarsa capacità di produrre azioni da rete e di sostenere il ritmo di squadre che corrono di più degli amaranto.

Gli uomini di Facciolo erano partiti fortissimo nel primo tempo. Il gol di Carrozzo è stato quasi la logica conseguenza del dominio dei primi venti minuti.

Subito dopo il 20’ gli amaranto hanno trovato il pareggio con una punizione battuta da Barillà. Il mancino del capitano si è insaccato nell’angolo e sembrava poter essere l’inizio di una nuova partita.

Il Città di Sant’Agata, anche sull’1-1, ha continuato ad essere pericoloso e a costruire occasioni da rete puntando tutto su ripartenze fulminee. Al 95’ Lo Grande ha approfittato dell’ennesima occasione in cui la fase difensiva dei padroni di casa si è fatta trovare impreparata e ha piazzato il gol che ha regalato una meritata vittoria. Grande gioia per i 30 tifosi ospiti presenti sugli spalti.

Marcatori: 8' Carrozzo, 21' Barillà, 95' Lo Grande

Reggina (3-4-2-1): Martinez 6 ; Aquino 5, Ingegneri 5, Zanchi 5,5 (12' st Marras 5); Dervishi 5 (39' st Provazza s.v ), Mungo 5 (36' st Salandria s.v.), Zucco 5 , Martiner 5,5; Ricci 5 (25' st Parodi s.v.) , Barillà 6; Coppola 5,5 (25' st Perri s.v.) . A disposizione: Vercea,,Bianco, Ponzo , Kremenovic, . Allenatore: Trocini 5

Città di Sant'Agata (4-3-3): Iovino 6,5; Capitano 6,5 (11' st Nunzi 6,5) , Falla 6,5, Navy 6,5, Squillace 6,5 , Marcellino 6,5 (20' st D'Amore s.v), Esposito 6,5, Saverino 6,5 (11' st Cavalli 6,5); ;Aquino 7 (17' st Lo Grande 7,5 ), Carrozzo 7,5 (17' st Di Domenicantonio 6,5), Mincica 7. A disposizione: Bottino, Sulis, Mal, Capogna. Allenatore: Facciolo 7

Arbitro: D'Ambrosio Giordano di Collegno 6

Note: Spettatori 3852 di cui 3045 abbonati e 30 ospiti. Recupero: 1' e 5'. Angoli 8-4 Ammoniti: Marcellino, Carrozzo