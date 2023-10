Goal collection Young, i campionati giovanili entrano nel vivo. Da stasera la prima puntata di Fuorigioco, l’approfondimento dedicato ai talenti in erba

Giunti alla terza giornata dei campionati giovanili, nazionali e regionali, ha inizio il nostro focus, la Goal Collection Young, sulle compagini che rappresentano la provincia messinese.

Capofila dell’area peloritana, e massima espressione cittadina, l’ACR Messina che annovera nel suo Settore Giovanile ben 4 gruppi.

Inizio ad handicap per la Primavera 4 biancoscudata che rimedia, al “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, la terza sconfitta consecutiva ad appannaggio dell’Ancona che determina la separazione consensuale tra il club e i tecnici Alessandro Parisi e Roberto Crea.

Bilancio agrodolce, nelle categorie U17 e U15. Gli Allievi Nazionali di Giuseppe Cosimini subiscono la prima battuta d’arresto stagionale, in casa, per mano del Crotone. La rete di Viola illude il Messina, i rossoblù mettono la freccia con Terrasi, Romeo e Buonaccorsi. La rete di Pecora vale il definitivo 2-3.

Prosegue la striscia utile dell’U15 di mister Moschella che accarezza la vittoria con Errigo, rete che viene pareggiata dall’1-1 di Marsala.

Vince di misura, sebbene fuori classifica, l’U15 Regionale allenata da Umberto Fabiano, composta esclusivamente da 2010. Sul campo del Comprensorio del Tindari la rete di De Luca vale la seconda vittoria consecutiva.

Scendiamo di un gradino, un salto nei massimi campionati Regionali con la Fair Play Messina tra le papabili al salto di categoria con l’U17 allenata da Antonio Cucinotta. Tre su tre, per un inizio di campionato coi botti per la compagine affiliata J Academy che batte la Jonica con un netto 4-0.

Manca ancora la prima vittoria all’U15, che prende parte al campionato Elite siciliano. Doppio svantaggio per l’11 di Filippo Romeo in casa dell’Academy Barcellona. Due doppiette a referto, Torre tra le file rossoblù, ancora Piccolo marca il tabellino ed evita la sconfitta ai bianconeri.

Tra i settori giovanili maggiormente in crescita il Torregrotta che, in questo weekend, porta a casa due vittorie su altrettante partite. L'U17 di Mr. Meo trova la prima vittoria stagionale ad opera di Giordano ed Errante. Battuta la JSL, fino a domenica, a punteggio pieno.

L'U15 di Mr. Giuseppe Borelli conquista la vittoria sul campo del Vivi Don Bosco grazie alla rete di Bambaci e vola al comando del girone C Regionale.

Chiudiamo la nostra goal collection passando dalle sfide di Aragona e Campobello di Mazara. Tra gli U17 vittoria esterna dell’Academy Palermo sul campo dell’Athena a cui non basta il solito Lo Verme per evitare la sconfitta.

Un gol per parte, ed entrambi nel 1°tempo, a Campobello di Mazara tra Castelvetrano Selinunte e Fortitudo Bagheria. Alla rete di Norrito risponde l’1-1 di Bartolone.

Il nostro viaggio nel mondo dei giovani è solo agli inizi: approfondimento tutti i martedì sera, a partire dalle ore 21, con Fuorigioco, il talk in diretta sulle pagine di Wesport e Gazzetta del Sud, che racconterà il weekend di calcio giovanile appena trascorso. Da non perdere, oggi prima puntata della nuova stagione