Ortisi non basta, il Messina a Catania eliminato dalla Coppa Italia

CATANIA–MESSINA 2-1

Marcatori: st 8’ Bocic, 11’ Sarao, 44’ Ortisi.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 6, Silvestri 6.5 (15’ st Curado 6), Lorenzini 6, Maffei 6.5 (32’ st Castellini 6); Deli 6.5, Ladinetti 6, Zammarini 7 (15’ st Rocca 6); Bocic 7.5, Sarao 6.5 (27’ st Di Carmine 6), Marsura 7 (26’ st Chiricó 6). A disp.: Albertoni, Quaini, Mazzotta, Rocca. All. : Tabbiani 7.

MESSINA (4-3-3): De Matteis 6; Polito 6.5, Picciardi 5.5, Darini 5.5 (18’ st Ragusa 6.5), Tropea 5.5 (39’ st Zammit ng); Buffa 6, Franco 6 (18’ st Frisenna 5.5), Ortisi 7; Cavallo 6.5 (40’ st Scafetta ng), Luciani 5.5 (18’ st Salvo 6), Zunno 6.5. A disp.: Fumagalli, Di Bella, Lia, Manetta, Ferrara, Firenze, Emmausso, Plescia. All. : Modica 6.

ARBITRO: De Angeli di Milano 6.

Note: Spettatori 9.759. Ammoniti: Zunno, Chiricó. Angoli 4-2 per il Catania, Recupero pt 1’, st 4’

Messina eliminato dalla Coppa Italia di Serie C: i giallorossi di Modica hanno perso il derby col Catania, arrendendo per 2-1 allo stadio etneo. Peloritani subito in difficoltà in partenza col Catania che più volte sfiora il vantaggio. Primo tempo di marca etna con i padroni di casa che però non riescono a sfondare. I primi 45' si chiudono sullo 0-0. Nella ripresa il Catania passa: a segno vanno Bocic e Sarao, con i giallorossi che continuano a ballare in difesa (vero neo di questo avvio di stagione). Nel finale di partita la reazione della squadra di Modica che limita i danni: prima la traversa di Pacciardi e poi il gol di Ortisi.