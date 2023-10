Impresa Messina, Plescia segna e Fumagalli conserva: Avellino affondato dagli ex

Messina-Avellino 1-0

Marcatori: 29’ pt Plescia

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Ferrara, Ortisi; Frisenna, Firenze (23’ st Zunno), Scafetta (37’ st Polito); Ragusa (7’ st Buffa), Plescia, Emmausso (23’ st Cavallo). All. Modica.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione (26’ pt Mulè), Cionek; Cancellotti (39’ st Ricciardi), Varela (39’ st Marconi), Palmiero, Armellino, Tito (15’ st Sannipoli); Patierno (15’ st Gori), Sgarbi. All. Pazienza.

Arbitro: Ancora di Roma1

Note: Spettatori: Ammoniti: Manetta (M), Fumagalli (M), Mulè (A), Cavallo (M), Zunno (M), Benedetti (A), Polito (M). Espulsi al 44’ st Benedetti (A) e Polito (M) per reciproche scorrettezze. Angoli: 7-13. Recupero: 2’ e 9’.

Il Messina conquista la prima vittoria del suo campionato superando 1-0 l’Avellino grazie al gol realizzato da Plescia poco prima della mezz’ora. Una vittoria di prestigio, contro una delle formazioni più in forma del momento, ottenuta con orgoglio e forza di volontà e trovando la rete decisiva proprio nel momento migliore degli irpini che nella prima parte del match avevano messo in grossa difficoltà la retroguardia di casa. Poi è stata gestione matura della partita, con Manetta a giganteggiare in difesa e Fumagalli decisivo nel finale con le parate su Armellino e Marconi. All’89’ espulsi per reciproche scorrettezze Benedetti e Polito, entrato in campo sei minuti prima per Scafetta. Tre punti d'oro per il Messina grazie agli ex e adesso Modica può guardare con ottimismo al futuro, grazie anche alle due gare da recuperare (Casertana e Taranto).