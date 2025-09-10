La madre di Sara Campanella: "Voglio verità per mia figlia, vanno trovate le responsabilità"

Stringe in mano la foto della figlia e per qualche minuto si ferma a parlare con i cronisti dopo il triste passaggio in aula. Cetty Zaccaria, la madre di Sara Campanella, ha un dolore sempre vivo uscendo dal tribunale di Messina dove la Corte d’assise ha disposto il non luogo a procedere per morte dell’imputato nel processo nei confronti di Stefano Argentino, reo confesso e suicida in carcere a Messina dove era detenuto. «Sara era amore e continuerà a dare amore. Siamo qui per la giustizia di Sara, vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità si devono trovare. Sono con la foto di mia figlia perché Sara sarà sempre con me, vogliamo giustizia per Sara. La verità sinora è stata cambiata, adattata alle proprie convenienze». I genitori di Sara Campanella avrebbero presentato un esposto-denuncia nei confronti di Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, il 27enne di Noto che il 31 marzo scorso ha ucciso con un coltello la studentessa 22enne di Misilmeri dopo averla ossessionata per mesi. E poi il 6 agosto si è impiccato in carcere.