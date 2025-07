Un'auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la via La Farina, nei pressi di viale Gazzi, a Messina. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Messina, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si registrano feriti.