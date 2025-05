Antonio Staglianò, il vescovo della “Pop Theology” che conquista i giovani messinesi

Amore universale, valore della persona, libero arbitrio: nel vocabolario dei giovani c’è posto per ridefinire concetti fondamentali costruendo così un linguaggio che sia accessibile e inclusivo, ma soprattutto che tenga conto del pensiero critico, prerogativa esclusiva dell’essere umano. In una società “veloce”, fatta di algoritmi, tornare a comunicare condividendo punti di vista differenti diventa fondamentale per i giovani protagonisti dell’oggi e non importa quale canale comunicativo si scelga purché sia universale, come la musica: è quanto afferma il vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia accademia di Teologia e ideatore della “Pop Theology”. Ad accoglierlo in un Palacultura gremito, studentesse e studenti dell’università e delle scuole superiori della città e della provincia in occasione dell’evento conclusivo del service “Volevano cucire le mie ferite con dei punti di vista” promosso dai Lions Club del Distretto 108 YB.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale