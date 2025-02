I "bimbi mai nati" di Milazzo: una storia orribile con tanti lati oscuri

A mente fredda questa storia appare sempre più raccapricciante. Anche perché diventa pressoché impossibile trovare delle giustificazioni. Negligenza, superficialità, di sicuro irresponsabilità da parte di chi, quando si è deciso di chiudere il civico ospedale di Milazzo situato nel quartiere di Vaccarella, ha pensato che bastava girare una chiave o mettere un lucchetto. Anche perché all’interno del grande edificio, oggi simbolo di degrado, è stato praticamente lasciato di tutto: dai lettini alle cartelle cliniche, suppellettili varie e altro che è finito nelle mani dei vandali che ovviamente in questi casi sono sempre pronti ad entrare in azione. Scenari che sovente si ripetono quando parliamo di patrimonio pubblico. Ma che non fossero portati via i barattoli contenenti i feti di bimbi morti risalenti ad oltre 50 anni fa è una cosa che lascia davvero senza parole. Aggravata dal fatto che, quando il fatto è diventato notizia, è arrivata una sorta di giustificazione: tutti sapevano... Addirittura negli anni ‘90 erano intervenuti anche i carabinieri per bloccare dei ragazzini che erano riusciti ad accedere nell’edificio e quasi avevano iniziato a giocare con quei barattoli. Si dice che gli accessi siano stati chiusi (anche se a dire il vero la presenza di estranei nella struttura anche in tempi recentissimi si nota guardando alcune stanze, lettini e bagni) ma perché non è avvenuta la rimozione di questo materiale così particolare e che comunque non doveva essere lasciato lì al libero accesso? Avvolgere il nastro di questa (triste) pellicola appare inutile anche perché è praticamente impossibile dopo 50 anni individuare i responsabili, ma da oggi occorre agire. E, a dire il vero l’Asp sembra voler battere un colpo. Il direttore generale Giuseppe Cuccì ha comunicato di aver disposto i primi provvedimenti e ieri una squadra di operai è giunta a Milazzo con un tecnico per chiudere gli accessi aperti.