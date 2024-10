Nefrologia, Messina protagonista al 65° congresso nazionale. Il prof. Santoro: "Strategie innovative contro la Malattia Renale Cronica"

Secondo il professor Stefano Bianchi, presidente della SIN , la MRC interessa attualmente circa 5 milioni di persone in Italia, con una previsione di aumento a causa di fattori come l'invecchiamento della popolazione e la diffusione di malattie croniche correlate, quali diabete di tipo II, ipertensione e obesità.

Sotto il coordinamento scientifico del messinese Domenico Santoro, direttore dell'Uoc di Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Messina, durante l’evento sono state messe in luce le sfide legate alla Malattia Renale Cronica (MRC), che colpisce circa il 10% della popolazione italiana, e l'importanza di sviluppare nuovi approcci terapeutici e diagnostici per affrontare una patologia in crescente diffusione.

Un altro tema centrale del congresso è stato lo xenotrapianto, che si prospetta come una risposta futura alla cronica carenza di organi per il trapianto . Il professor Domenico Santoro, responsabile scientifico dell'evento, ha dichiarato che, sebbene lo xenotrapianto sia ancora in fase sperimentale, i primi sviluppi sono incoraggianti e aprono la strada a future possibilità concrete. «Siamo ancora agli inizi, ma è un'area di ricerca che potrebbe rivoluzionare il trapianto renale nei prossimi decenni», ha spiegato Santoro.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle alternative alla dialisi convenzionale. La dialisi peritoneale, che comporta vantaggi significativi in termini di qualità della vita e minore impatto sulle funzioni cognitive, ma resta una delle opzioni meno sfruttate in Italia. Attualmente, solo il 10% dei pazienti in dialisi sceglie questo trattamento, ma l’obiettivo della SIN è di raddoppiare questa percentuale nei prossimi anni, grazie anche a nuove evidenze scientifiche che ne confermano i benefici.

Non è mancata inoltre l’attenzione alla salute renale delle donne. Le malattie renali in gravidanza, come la preeclampsia, rappresentano un rischio per la madre e il bambino. A tal fine, la SIN ha istituito un gruppo di studio denominato “Rene e Gravidanza”, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle gravidanze ad alto rischio e ridurre le complicanze renali nelle donne.

Il Congresso SIN, a cui hanno partecipato nefrologi provenienti da diversi paesi europei e degli Stati Uniti, si è confermato fucina di confronto su buone prassi e innovazione, essenziali per delineare il futuro della nefrologia in Italia, puntando sulla tecnologie, nuove strategie terapeutiche e un’attenzione sempre maggiore alla qualità della vita dei pazienti.

Il messaggio chiaro emerso è che la prevenzione e l'ottimizzazione della gestione della MRC possono fare la differenza nel fronteggiare quella che rischia di diventare una delle principali cause di morte entro il 2040.