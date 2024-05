Messina, scooter sbanda e finisce sotto un camion a Giampilieri: feriti due giovani, uno è grave

Grave incidente ieri sera a Giampilieri. Due giovani sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico per le ferite riportate a seguito della caduta con il loro motorino.

I due, un 26enne e un ventenne, erano in sella ad una Piaggio Vespa bianca quando, per motivi al vaglio della polizia municipale sono finiti contro un autocarro posteggiato a bordo strada. L’impatto è avvenuto nei pressi della scuola di Giampilieri Superiore dedicata a Simone Neri, in un orario, attorno alle 19,30 in cui ci sono ancora tante persone in giro. E infatti è stato qualcuno dei passanti a chiamare i soccorsi.

Il 118 è intervenuto e constatata la gravità della situazione ha trasferito i due al Policlinico. La situazione più grave appare quella del ventenne che avrebbe riportato serie ferite e traumi al capo, al torace e all’addome. Per lui si è resa necessaria una operazione d’urgenza. Al momento è ricoverato in Rianimazione e la prognosi resta ancora riservata. Serie ma meno preoccupanti le condizioni dell’altro giovane. Il mezzo è rimasto incastrato sotto l’asse posteriore dell’autocarro e i corpi dei due hanno subito il violento contraccolpo dell’impatto oltre che della rovinosa caduta. Sul posto per i rilievi pattuglia della Sezione Infortunistica coordinata dall Ispettore Capo Giovanni Arizzi.