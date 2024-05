Eolie, sottoposto a intervento chirurgico a Messina il piccolo di 4 anni ferito su una barca

E' stato sottoposto ad intervento chirurgico al pollice della mano destra il bimbo di 4 anni rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio di venerdì, mentre si trovava a bordo di una barca a vela che solcava il mare tra Alicudi e Filicudi. Ad eseguire il delicato intervento, perfettamente riuscito, l’equipe dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Chirurgia plastica del Policlinico diretta dal prof. Francesco Stagno D’Alcontres. I medici hanno effettuato una parziale ricostruzione della profonda ferita presente. Adesso il piccolo è ricoverato nel reparto dove rimarrà alcuni giorni. Nel frattempo la Guardia Costiera di Lipari sta cercando di ricostruire la vicenda e capire le cause dell’incidente che non ha avuto conseguenze peggiore grazie alla tempestività dei soccorsi. Infatti l’operazione, avviata in seguito alla segnalazione dei genitori del bambino, ha visto coinvolti il battello A65 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari ed un peschereccio . Fondamentale però l’intervento del mezzo aereo (Nemo) decollato dalla Stazione Aeromobili della Guardia Costiera di Catania. Proprio a bordo dell’elicottero infatti il bambino è stato stabilizzato per consentire di giungere al Policlinico in sicurezza.

A Messina si trovano anche i genitori, in evidente stato di choc per quanto accaduto. Dovranno aiutare il figlio a superare questo difficile momento.