La mafia di Barcellona: dopo Di Salvo, un altro colpo di scena

«Ho capito che avevano ammazzato qualcuno e io stavo coprendo un cadavere». Oppure: «Quelli erano tempi brutti. non potevo dire no a certe richieste, perché rischiavo di essere ucciso io». E ancora: «Non ho denunziato di avere sotterrato, quella notte, un cadavere, perché mi avrebbero ucciso».

Dopo la clamorosa dissociazione del boss barcellonese Salvatore “Sem” Di Salvo l’ultima inchiesta sulla Cosa nostra barcellonese della Procura di Messina retta da Antonio D’Amato riserva un’altra clamorosa novità. Seguendo quello che inquirenti e investigatori hanno da sempre considerato il suo “capo” a Barcellona, anche l’imprenditore originario di Merì Carmelo Mastroeni, indagato in questa inchiesta e accusato dai collaboratori di giustizia di aver partecipato alla “lupara bianca” che portò alla morte di Giuseppe Italiano nel febbraio del 1993 a Barcellona, ha chiesto nei giorni scorsi di essere ascoltato dai magistrato della Distrettuale antimafia.

E lo ha fatto davanti al procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio e al sostituto della Dda Fabrizio Monaco insieme ad alcuni investigatori dei carabinieri del Ros. Con lui c’erano anche i suoi difensori, gli avvocati Giuseppe Lo Presti e Filippo Barbera.

E le sue dichiarazioni non sono meno clamorose di quelle rilasciate qualche mese fa da Di Salvo.

In pratica Mastroeni spiega nel verbale che fu costretto proprio da Di Salvo a partecipare a quella lupara bianca, e racconta dei suoi rapporti con gli esponenti di Cosa nostra barcellonese e con l’ex capo dei Mazzarroti oggi pentito Carmelo Bisognano, respingendo le accuse che gli ha rivolto il collaboratore di giustizia. Di fatto, anche se il termine non viene mai adoperato nelle pagine del verbale di dichiarazioni, si tratta di una dissociazione da Cosa nostra barcellonese, e di una “autolettura” di tutti i fatti in cui è stato coinvolto come vittima della “famiglia” capeggiata prima da Gullotti e poi da Di Salvo.

Ma partiamo dall’inizio. Mastroeni, a cavallo degli anni e 90 e 2000 imprenditore del movimento terra, ha spiegato ai pm che per circa dieci anni ha prelevato abusivamente la sabbia dal torrente Patrì e la trasportava poi nei cantieri con i suoi camion. Quello stesso torrente dove il boss Carmelo D’Amico, da sempre vicino a Di Salvo, con i suoi fratelli scaricava il pastazzo, «nelle buche fatte per prelevare la sabbia e che io, poi ricoprivo».

Poi Mastroeni racconta che Di Salvo molti anni fa gli chiese di lavorare con lui perché aveva problemi con la giustizia. Un giorno gli disse di aspettarlo nel torrente Patrì e di non andare via. E quel giorno del 1993 Cosa nostra barcellonese aveva deciso di uccidere il povero Giuseppe Italiano. Pensava che D’Amico avesse dovuto scaricare il pastazzo in quella buca e non sapeva che invece, si sarebbe trattato di ben altro.