Messina, violenta aggressione a colpi di sbarra al Cep: 25enne in codice rosso, ferito anche un bimbo

Violenta aggressione questo pomeriggio al villaggio Cep. Ad avere la peggio un giovane marocchino che sarebbe stato percosso con una sbarra da una coppia di persone. Da verificare se alla base ci fosse una lite per motivi legati alla circolazione stradale (pare che il giovane fosse in auto con un connazionale e abbia rischiato di investire alcune persone, tra cui un bimbo che procedeva in bicicletta). Una aggressione che ha procurato al giovane serie ferite (ma non è in pericolo di vita) per le quali è stato trasferito in ambulanza al Policlinico. Il ragazzo, un marocchino di 25 anni, è stato trasportato in codice rosso nel nosocomio universitario, mentre a restare ferito anche un bambino di 10 anni trasportato in ospedale in codice verde. Gli aggressori sono in fase di identificazione da parte della squadra Volante della Polizia che sta ricostruendo la dinamica del fatto.

