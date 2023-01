Barcellona, la procura in pressing sui Comuni contro l'abusivismo edilizio

Procura di Barcellona in pressing sui vari Comuni affinché assicurino un impegno senza tregua contro l’abusivismo edilizio. Ogni mese il responsabile dell’Ufficio tecnico deve trasmettere l’elenco degli accertamenti e delle opere abusive riscontrate. Ciò sulla scorta anche del protocollo sottoscritto diversi anni addietro finalizzato proprio a fronteggiare il fenomeno. Per questo i controlli della polizia municipale sono ormai quotidiani e per i trasgressori diventa pressoché impossibile sfuggire alle regole. Anche perché – particolare di non poco conto e peraltro in continua crescita – spesso a segnalare un abuso sono solerti cittadini, magari vicini di casa, che per evitare di subire magari interventi invasivi chiedono al Comune le verifiche.

© Riproduzione riservata