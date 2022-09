Tutti i numeri del voto a Messina: anche un codice QR per verificare la propria sezione

Domani, domenica 25, si voterà dalle ore 7 alle 23, per le Elezioni Politiche e Regionali 2022. Per le Elezioni Politiche gli elettori a Messina sono 178.926, di cui 84.143 uomini e 94.783 donne; per le Elezioni Regionali invece gli elettori a Messina sono 191.435, di cui 90.756 uomini e 100.679 donne. Come da consuetudine, nel corso della votazione, si procederà alla rilevazione dell’affluenza degli elettori alle urne. In particolare domani la rilevazione sarà effettuata alle ore 12, alle 19 e alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio prima per l’elezione al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati. Dopo la sospensione, le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di lunedì 26 con l’elezione del presidente della Regione

Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina possono verificare la sezione presso la quale esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni del 25 settembre 2022, consultando sul sito istituzionale del Comune di Messina la piattaforma web “Dove voto? Trova la tua sezione elettorale”.

Trasferite le sezioni 15 e 16

Domani, inoltre, a causa di lavori di adeguamento sismico in alcuni plessi scolastici, le sezioni numeri 15 e 16 sono state trasferite dalla scuola elementare di Santo Stefano Briga alla scuola elementare di Santo Stefano Medio, la sezione elettorale n. 18 dalla scuola elementare di Galati Sant’Anna ai locali della scuola elementare di Galati Marina e la sezione 212 è stata spostata dalla scuola elementare Granatari, interessata da lavori di ristrutturazione, alla scuola elementare Torre Faro.

