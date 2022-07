Neonato in pericolo di vita trasportato d'urgenza da Taormina a Roma

Un bambino di 5 mesi che si trovava in cura al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina è stato trasportato d'urgenza ieri a Roma, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il trasferimento del piccolo era stato richiesto dalla Prefettura di Messina, a seguito di apposita istanza del Ccpm di Taormina. Il bimbo è stato accompagnato sino all'Aeroporto di Catania, e da lì è partito per la capitale con un Falcon900 dell'Aeronautica Militare.

L'equipaggio del 31esimo stormo ha effettuato il trasporto del bimbo nella tarda mattinata ed è giunto poco dopo le 14 a Roma. Insieme al bimbo (originario dell'etneo) c'era anche la mamma, oltre ai medici che lo hanno accompagnato in questo viaggio a Roma, reso necessario dalle condizioni critiche riscontrate dai medici. Al Bambino Gesù di Roma sarà sottoposto a cure specialistiche.

