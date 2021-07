Bici elettriche e monopattini, presto si potranno noleggiare anche a Taormina

Sarà un’impresa di Firenze a realizzare il servizio di car sharing, bike sharing e noleggio di monopattini e motocicli elettrici da svolgere nel territorio della Perla dello Ionio. L'operatore toscano è stato, infatti, individuato dall'Azienda Servizi Municipalizzati, a seguito di una relativa indagine di mercato che era stata lanciata nelle scorse settimane, per porre in essere in termini concreti un progetto che punta ad incentivare la diffusione della mobilità sostenibile e valorizzare le forme alternative di trasporto in città, nella direzione di una migliore qualità ambientale ed urbana. Per questa progettualità sulla quale ha inteso puntare Asm si erano fatte avanti altre cinque imprese del settore, con sede una a Bologna, una a Roma, una a Berlino/Torino, e due società di Milano.

Adesso Asm si proietterà, con il soggetto individuato, verso la fase operativa di questo ambizioso iter. È prevista, in tal senso, una sperimentazione di due anni per questo servizio, che dovrebbe essere effettuato utilizzando come aree di sosta e per il ricovero dei mezzi facenti parte della flotta disponibile nei parcheggi Lumbi e Porta Catania e presso il piazzale di Mazzarò. Il tentativo dell'azienda sovrintesa dal commissario liquidatore Antonio Fiumefreddo sarà quello di offrire un'alternativa negli spostamenti ai visitatori della Perla dello Ionio e a quanti vorranno muoversi con dei mezzi elettrici.

