Covid, due vittime nelle ultime 24 ore a Messina

Sono due le vittime del Covid nelle ultime 24 ore a Messina, entrambe al Policlinico. Si tratta di un uomo di 73 anni e di una donna di 89. Questo l’attuale quadro dei ricoveri nella città dello Stretto: 103 nel nosocomio universitario (17 in rianimazione), 27 al Papardo (2 in rianimazione) e 19 nell’ospedale di Barcellona. Sono trenta, invece, i pazienti dimessi nei tre ospedali Covid della provincia peloritana nelle ultime 48 ore.

Complessivamente sono 31 i decessi da coronavirus registrati oggi in Sicilia. I contagi sono 616, per un totale di 39.554 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 1.865. I tamponi: 25.206 tra rapidi e molecolari. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 9, per un totale di 182.

