Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto annuncia la ricandidatura

Si è concluso con l’annuncio della propria ricandidatura a sindaco l’incontro pubblico organizzato da Matteo Sciotto per presentare alla città i risultati dei primi quattro anni di attività amministrativa. Bruciando le tappe, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del primo mandato e della prossima tornata elettorale, Sciotto ha indicato così la linea della continuità per un’azione politica caratterizzata dal numero ingente di finanziamenti ottenuti. Oltre quaranta milioni di euro – questa l’entità della cifra – di cui il Comune luciese è risultato beneficiario dal 2018 ad oggi, grazie alla capacità di intercettare fondi ad hoc, incassati soprattutto tramite un’accurata progettazione. Sedici i cantieri attualmente in corso, con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali – a partire dal Castello, monumento simbolo della città e della sua storia millenaria –, di rendere efficienti i servizi – dal massiccio investimento sul depuratore al centro comunale di raccolta per i rifiuti –, di riconvertire e restituire al valore di bene comune le strutture abbandonate, come l’ex Macello, l’ex Centro diurno o il Palazzo municipale di piazza Duomo, e di promuovere gli spazi pubblici, attraverso la creazione di parchi e strutture all’insegna dell’inclusività.

Ma Sciotto ha messo in rilievo anche il lavoro per il patrimonio culturale che sancisce l’unicità dell’antico borgo luciese, rilanciato ad esempio attraverso il sostegno ai progetti delle associazioni e alle attività della nuovissima Biblioteca comunale, ristrutturata e resa fruibile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata