Messina, ritardi nei risultati elettorali. In 73 sezioni non tornano i conti

Ritardi nella comunicazione dei risultati elettorali e tempi inevitabilmente che si allungano. Prosegue la "telenovela" dei dati per quel che concerne le elezioni amministrative di Messina. Da Palazzo Zanca arriva una nota ufficiale che specifica e giustifica questo dilatarsi dei tempi:

"Il Comune di Messina, come già trasmesso alla Prefettura di Messina con nota prot. n. 154681 di oggi, martedì 14, rende noto che per 73 sezioni rispetto alle 253 totali il dato elettorale comunicato dai Presidenti dei relativi seggi risulta squadrato, cioè disallineato tra il numero dei votanti ed i voti espressi. Pertanto non è utilizzabile, ai fini della trasmissione alla Prefettura, prima della necessaria verifica da parte dell’Ufficio Centrale, che si è insediato oggi alle 14 e si riunirà domani, mercoledì 15, alle ore 9. Per completezza d’informazione il Comune di Messina comunica che i plichi elettorali di tutte le sezioni dell’Ente stesso sono stati consegnati".

Il dato delle liste e dei sindaci è fermo a 181 sezioni su 253 dalle 12 di oggi

