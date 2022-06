Maratona elettorale dalle 13.50 sulla RTP (Ch. 19) per eseguire le operazioni di spoglio fino a quando si conoscerà l’esito del voto per l’elezione del primo cittadino. Durante la lunga diretta, sono previsti collegamenti con le segreterie dei candidati e con la redazione della Gazzetta del Sud online. Ci saranno anche ospiti in studio ed in collegamento esterno. I risultati si potranno seguire in tempo reale anche sul sito gazzettadelsud.it

