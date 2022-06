Danilo Lo Giudice trionfa a Santa Teresa di Riva. Il delfino di De Luca supera Bartolotta col 70% dei voti

Arriva il secondo mandato per Danilo Lo Giudice alla guida della comunità di Santa Teresa di Riva. Il sindaco in carica è stato infatti rieletto per altri cinque anni, trionfando con il 70% dei consensi sullo sfidante Nino Bartolotta. Il trend è stato chiaro sin dall’avvio delle operazioni di spoglio nelle 10 sezioni cittadine e per il 35enne primo cittadino in carica dal 2017 la vittoria è stata schiacciante. Alle urne si sono recati 5.912 votanti su 8.683 aventi diritto, con un’affluenza pari al 68,09%, in calo del 5,21% rispetto a cinque anni fa. I santateresini hanno quindi voluto dare continuità al progetto che governa il paese dal 2012, prima con Cateno De Luca sindaco e negli ultimi cinque anni con Danilo Lo Giudice, che già alla prima elezione aveva ottenuto un consenso plebiscitario.

